В Нью-Йорке при пожаре в здании Trump Tower пострадали два человека (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

2018-01-08 17:55 | www.trend.az | 7

Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарную службу города, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.

Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.

16:15 (GMT+4) Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия работают несколько пожарных команд.