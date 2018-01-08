В Имишли 9-летнюю школьницу насмерть сбил автомобиль

2018-01-08 18:20 | www.apa.az | 8

В Имишлинском районе автомобиль сбил малолетнюю девочку.

Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, жительницу села Мирили Имишлинского района Шахпеленгову Тарану Сакит гызы (2009 г.р.) сбил автомобиль марки «Мercedes», когда она переходила через автомагистраль. Школьница была госпитализирована в Имишлинскую центральную районную больницу, однако спасти ее не удалось.

Шахпеленгова Т.С. скончалась через час после происшествия.

По факту в Имишлинском РОП ведется расследование.