Турецкие туристы стали реже приезжать в Азербайджан

2018-01-08 18:20 | www.oxu.az | 6

По сравнению с последними 5 годами в 2017 году наблюдался рост числа иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на отдел информации и общественных связей Минтуризма, в 2017 году нашу страну посетили 2 млн. 691,988 тыс. туристов, что на 449,215 тыс. человек или на 20% больше показателя 2016 года.

Это самый высокий показатель, зафиксированный до сих пор. Больше всего в отчетном периоде в Азербайджан приехало российских туристов– 853,082 тыс. человек (удельный вес 31,6%). Вторую и третью строчку занимают граждане Грузии – 537,71 тыс. человек (удельный вес 19,9%) и Ирана – 362,597 тыс. человек (удельный вес 13,4%).

На четвертой строчке граждане Турции – 301,553 тыс. человек (удельный вес 11,2%). Первую пятерку замыкают туристы из ОАЭ – 102,36 тыс. человек (удельный вес 3,8%).

Больше всего иностранцев (313 515 человек) приехали в июле.

В 2017 году наблюдался рост турпотока из Саудовской Аравии (в 4,5 раза), Омана (в 7,4 раза), ОАЭ (в 1,9 раза), Ирана (в 1,4 раза), Индии (в 2,3 раза). Турпоток из Турции, напротив, снизился на 11 790 человек.