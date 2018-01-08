В Сабирабаде реконструируют 39-километровую дорогу – ВИДЕО

2018-01-08 18:30 | www.oxu.az | 5

Согласно рекомендации и поручениям главы государства, Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» проводит мероприятия для улучшения дорожной инфраструктуры страны и адаптации ее к международным стандартам. Работы охватывают все районы и проводятся на высоком уровне. Одним из этих проектов является реконструкция автомобильной дороги Дадашбейли-Чёль Агамамедли-Ханкечен-Салманлы.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги», дорога Дадашбейли-Чёль Агамамедли-Ханкечен-Салманлы протяженностью 39 км охватывает 15 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек.

Дорога Дадашбейли-Чёль Агамамедли-Ханкечен-Салманлы будет доведена до 4-ой технической категории. На участок в 230 кв. метров будет нанесено асфальтобетонное покрытие.