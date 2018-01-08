В Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2018-01-08 18:55 | www.oxu.az | 7

Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, пожар потушен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пожарной службе города.

В тушении огня принимали участие более 100 пожарных.

17:24

В Нью-Йорке вспыхнул пожар в одном из самых известных зданий города – высотной башне Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS News. Очевидцы событий размещают видеоролики в социальных сетях.

По данным издания, пожар начался около семи утра по местному времени. Информацию о возгорании подтвердили в пожарном департаменте города Нью-Йорк.

На месте работают пожарные и спасатели.

О пострадавших и причине пожара на данный момент не сообщается.

Сейчас, судя по живой трансляции, доступной на сайте издания, открытого огня на небоскребе не наблюдается, однако задымление продолжается. На крыше высотного здания продолжают работу сотрудники пожарного департамента.