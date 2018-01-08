В Имишли школьницу насмерть сбил автомобиль

2018-01-08 19:00 | www.oxu.az | 7

В Имишлинском районе автомобиль сбил малолетнюю девочку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жительницу села Мирили Имишлинского района Шахпеленгову Тарану Сакит гызы (2009 г.р.) сбил автомобиль марки «Мercedes», когда она переходила через автомагистраль.

Школьница была госпитализирована в Имишлинскую центральную районную больницу, однако спасти ее не удалось.

Шахпеленгова Т.С. скончалась через час после происшествия.

По факту в Имишлинском РОП ведется расследование.

Э.А.

