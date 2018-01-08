Проверены вероятные районы движения пропавших азербайджанских альпинистов

2018-01-08 19:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В понедельник продолжились поиски пропавших в горах Губинского района Азербайджана трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде.

Как сказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в поисках принимают участие поисково-спасательная группа МЧС, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, профессиональные альпинисты, а также группа добровольцев, состоящая из местных жителей.

Во время поисково-спасательных операций, начатых 27 декабря, были проверены территории вдоль маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие вероятные районы их движения.