В Италии перевернулся школьный автобус

2018-01-08 20:05 | www.apa.az | 6

Школьный автобус перевернулся на автомагистрали в североитальянской провинции Мантуя, 23 ребенка были госпитализированы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло днем в понедельник, в автобусе находились около 50 учащихся местной школы, возвращавшихся с занятий.

Предварительной причиной произошедшего называется внезапно ухудшившееся самочувствие водителя.

Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу. Серьезных травм никто из них не получил.