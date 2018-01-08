В Италии перевернулся школьный автобус

2018-01-08 20:05 | www.apa.az | 6
Школьный автобус перевернулся на автомагистрали в североитальянской провинции Мантуя, 23 ребенка были госпитализированы.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло днем в понедельник, в автобусе находились около 50 учащихся местной школы, возвращавшихся с занятий.
Предварительной причиной произошедшего называется внезапно ухудшившееся самочувствие водителя.
Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу. Серьезных травм никто из них не получил.