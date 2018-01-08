Шведские школьники пошли гулять в лес и нашли банку, а в ней рулон евро

2018-01-08 20:00 | www.trend.az | 6

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро, хозяина искали и не нашли, поэтому полиция решила отдать деньги детям, сообщает Радио Швеции, передает РИА Новости.

"Обычный день в лесу превратился в нечто сказочно необычное для детей из подготовительного класса школы "Эстра скулан" в Сунне. Они нашли стеклянную банку с содержимым", - сообщило радио.

Как пояснила радио директор школы Ленита Бестерман банку принесли в школу, не открывая, и позвонили в полицию.