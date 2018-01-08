В Турции вновь продлят режим чрезвычайной ситуации

2018-01-08 20:12 | www.oxu.az | 10

В Турции вновь продлят режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции и пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг.

Отметим, что в декабре прошлого года в Комиссии по расследованию чрезвычайных ситуаций Турции заявляли о завершении режима чрезвычайной ситуации 21 февраля 2018 года.

Согласно заявлению, чрезвычайный режим должен был истечь 17 января 2018 года. Однако, его ликвидация 21 февраля означает, что срок не будет продлен.

В последний раз режим чрезвычайной ситуации был продлен на 3 месяца 13 октября прошлого года.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации применяется с 20 июля 2016 года, после попытки госпереворота 15 июля.

A.M.

