Война для Лоту Гули неизбежна

2018-01-08 20:37 | www.oxu.az | 5

Освободился и попал с корабля на бал, - так можно перефразировать нынешнее положение «вора в законе» - азербайджанца Надира Салифова, известного в криминальном мире, как Лоту Гули.

Война за интересы на теневых рынках России для Салифова неизбежна.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил информированный источник, приближенный к криминальным кругам.

По словам источника, жизнь Гули была в безопасности, пока он отбывал наказание в бакинской колонии номер 8.

Тут же отметим, что криминальный авторитет был осужден в 1996 году и пробыл за решеткой 22 года. 24 октября «вор в законе» был освобожден и уехал в Турцию.

«В тюрьме он был под защитой. Однако теперь все больше поводов для опасения за его жизнь», - сказал источник.

На днях в Москве произошел инцидент, в который были втянуты азербайджанские торговцы. Криминальный авторитет Азиз Батукаев решил подчинить себе три московских рынка, которые подконтрольны людям из клана Гули.

Однако информация некоторых российских СМИ не совсем соответствует действительности.

«Они пишут, что эти рынки Гули «унаследовал» Заура Алиева (Зайки) - двоюродного брата убитого в августе 2016 года в Стамбуле Ровшана Лянкяранского. На самом деле Заур Алиев к этим рынкам не имеет никакого отношения», - отметил источник.

Люди Азиза Батукаева наведываются к азербайджанцам и пытаются вынудить их платить мзду своим подставным чеченцам. Узнав об этом, Салифов дал понять Батукаеву, что тот своими действиями совершает большую ошибку, которая может печально закончиться для него.

Сам Азиз Батукаев, который в очередной раз вышел на свободу в сентябре 2017 года, находится в Чечне и всех своих противников зовет на разборку в Грозный, что очень веселит представителей криминального мира. Ведь сидя дома несложно быть героем…

По словам источника, информация о том, что клан Надира Салифова пытается подчинить торговцев московского агрокластера Food city, который принадлежит выходцу из Азербайджана – олигарху Году Нисанову, тоже не соответствует действительности.

Ульви Керимов

