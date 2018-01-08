USA Today рекомендует посетить Баку

2018-01-08 21:00 | www.oxu.az | 6

5 января этого года сайт USA Today разместил статью о новых, интересных направлениях для путешествий.

В числе городов, рекомендованных для посещения, на первом месте указан Баку:

«Если в новом году вы решили путешествовать, то, возможно, вы захотите последовать примеру Сэла Лавалло, который в свои 27 лет является одним из самых молодых американцев, посетивших все 193 государства ООН.

Во всемя своих исследований, частично подтвержденных Mariott International (сеть отелей Mariott), он обнаружил, что самыми запоминающимися, как правило, были малоизвестные места. Многие из них он описал на своей страничке в Инстаграм @sallavallo».

Своми любимыми маршрутами путешествий он также поделился с Ларри Блейбергом для USA Today и рассказал о визите в Баку.

«Эта богатая нефтяная столица инвестировала миллиарды в культуру и современную архитектуру, что делает ее удивительнейшим местом на Кавказе. Прогулка по городу напоминает музей под открытым небом. Эти древние, древние руины, а на заднем плане – современные здания. Также там есть опера, балет, и дегустация икры. Вы можете совершить довольно шикарную поездку в Баку», - говорит Лавалло.