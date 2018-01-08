ЕС намерен сэкономить от 25 до €100 млрд, оптимизировав военные расходы

2018-01-08 20:52 | www.trend.az | 6

Евросоюз (ЕС) намерен сэкономить от 25 до €100 млрд путем оптимизации своих военных расходов. Об этом сообщил в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции, посвященной проблеме формирования семилетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы, передает ТАСС.

"Неэффективность расходования средств в сфере обороны в ЕС сегодня колоссальна", - заявил Юнкер. "Мы рассчитываем, что, обеспечив эффективное объединение возможностей [военной] промышленности, систем закупок и разработок, мы сможем сэкономить от 25 до €100 млрд ежегодно", - отметил он.