Президентские выборы пройдут в Египте в конце марта

2018-01-08 21:04 | www.apa.az | 6

Выборы президента Египта состоятся в конце марта.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава Национальной комиссии по выборам страны Лашин Ибрагим.

Голосование за рубежом продлится три дня. Оно начнется 16 марта и завершится 18 марта. Внутри Египта выборы будут организованы в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая.

Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси был избран на высший государственный пост в мае 2014 года и вступил в должность 8 июня.