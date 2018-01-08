Не менее восьми мигрантов утонули при крушении судна у берегов Ливии

2018-01-08 21:29 | www.apa.az | 6

По меньшей мере восемь мигрантов погибли в субботу и воскресенье у побережья Ливии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по словам выживших, на борту судна находились от 140 до 150 человек.

По крайней мере, от 40 до 50 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 15 женщин и шесть детей в возрасте от 2 до 6 лет.

По данным Международной организация по миграции (МОМ), число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более трех тысяч человек, отправившихся по морю в Европу, погибли в пути.