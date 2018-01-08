УЕФА пополнил бюджет 4 азербайджанских клубов

2018-01-08 21:22 | www.oxu.az | 6

Некоторые клубы, участвовавшие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА в сезоне 2016/17, подвергнуты штрафам за нарушение правил «Фэйр-плей».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), финансовые средства, собранные со штрафов распределены между участниками соревнований.

Денежные средства распределены следующим образом: 80% для участников группового раунда, 20% для участников квалификационных раундов. Положенные им деньги получили и представители Азербайджана, принявшие участие в прошлом еврокубковом сезоне. Участники группового раунда Лиги Европы «Карабах» и «Габала» получили по 78 тысяч 300 евро, а «Нефтчи» и «Кяпяз», выбывшие из борьбы в квалификационных раундах по 8 тысяч 540 евро.

Финансовые средства, полученные из УЕФА, при посредничестве АФФА переведены в соответствующем порядке на счета клубов.

A.M.

