При крушении судна у берегов Ливии утонули не менее восьми мигрантов - СМИ

2018-01-08 21:41 | www.trend.az | 6

По меньшей мере восемь мигрантов погибли, более 50, в том числе дети, пропали без вести в субботу и воскресенье у побережья Ливии. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник Agence France Presse.

По его данным, первая надувная лодка отправилась в пятницу ночью от города Гарибулли (около 60 км к востоку от Триполи), но через 8-9 часов судно начало сдуваться и тонуть. Многие из пассажиров лодки, продолжает Agence France Presse, начали паниковать и прыгать в воду, другие, хватаясь за остатки судна, ожидали прибытия помощи. Тонущая лодка была замечена патрульным самолетом военно-морской операции Европейского союза "София", который передал сигнал находящимся поблизости спасательным судам. Как отмечает агентство, силами ВМС Ливии и итальянской береговой охраны удалось спасти 86 человек, а также поднять тела восьми погибших - шести женщин и двух мужчин.

По словам выживших, на борту судна находились от 140 до 150 человек. Таким образом, как констатирует Agence France Presse, по крайней мере, от 40 до 50 человек числятся пропавшими без вести, в том числе 15 женщин и шесть детей в возрасте от 2 до 6 лет. "Мы спасли 86 мигрантов, провели много реанимационных мероприятий. Нам удалось реанимировать двух детей 2 и 3 лет и одну женщину", - рассказала по телефону агентству врач Мария Рита Аглиоззо, находившаяся на борту итальянского спасательного судна. Как отмечают в Международной организации по миграции (МОМ) и Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), находившиеся на борту затонувшего судна мигранты являются уроженцами Гамбии, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Мали, Кот- д'Ивуара, Сенегала, Камеруна и Нигерии.

В воскресенье ВМС Ливии спасли 297 нелегальных мигрантов у города Гарибулли.