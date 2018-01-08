Зимнее чудо: в Сахаре второй год подряд выпал снег

2018-01-08 22:03 | www.oxu.az | 6

За снежинками могли наблюдать жители города Айн-Сефра, расположенного в Алжире.

Жители алжирского города Айн-Сефра стали свидетелями необычного явления - в пустыне Сахара второй год подряд выпал снег.

Как сообщает Oxu.Az, всего выпало около 40 сантиметров осадков. При этом уже к концу дня снег начал таять.

Зимой в районе алжирского города держится температура около нуля градусов, и в прошлом году жители уже могли наблюдать снегопад. При этом позапрошлый раз снег выпадал еще в 1979 году.

A.M.

