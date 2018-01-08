Авария в Абшероне оставила без газа два поселка

2018-01-08 22:21 | www.oxu.az | 6

В Абшеронском районе грузовой автомобиль повредил ведущий в два поселка газопровод.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Многотоннажный грузовик врезался в идущий на территории районных поселков Джейранбатан и Сарай газопровод диаметром 500 мм.

В результате газопровод вышел из строя и жители обеих поселков остались без газа.

На территорию привлечены сотрудники соответствующих структур.

Как сообщили из Газоэксплуатационного участка Абшеронского района, на данный момент занимаются восстановлением линии газа.

В ближайшее время проблема будет устранена.

A.M.

