В бакинском метро совершено самоубийство

2018-01-08 23:17 | www.oxu.az | 7

В бакинском метро совершено самоубийство, случай произошел на станции «Улдуз».

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«В момент, когда поезд заезжал на станцию, юноша лет 20-25 бросился под него, в результате чего скончался», - отметил Пашаев.

По словам главы пресс-службы, после этого было оперативно отключено напряжение, а тело снято с рельсов.

«В движении поездов возникли задержки, в настоящее время же в движении поездов никаких проблем нет», - сказал Насими Пашаев.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Устанавливается личность совершившего самоубийство.

A.M.

