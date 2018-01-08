В Бакинском метро произошло самоубийство

2018-01-08 23:29 | www.apa.az | 6
На станции метро «Улдуз» столичного метрополитена произошло самоубийство.
Как сообщил АПА глава пресс-службы ведомства Насими Пашаев, приблизительно в 22:10 молодой мужчина бросился под поезд.
В связи с инцидентом образовался 20-минутный перерыв в движении поездов.
Личность погибшего установлена – это житель города Гянджа Мустафазаде Рашад Алихан оглу (1995 г.р.).
В настоящее время тело погибшего было извлечено и движение поездов восстановлено,
По факту ведется расследование.