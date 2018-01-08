В Бакинском метро произошло самоубийство

2018-01-08 23:29 | www.apa.az | 6

На станции метро «Улдуз» столичного метрополитена произошло самоубийство.

Как сообщил АПА глава пресс-службы ведомства Насими Пашаев, приблизительно в 22:10 молодой мужчина бросился под поезд.

В связи с инцидентом образовался 20-минутный перерыв в движении поездов.

Личность погибшего установлена – это житель города Гянджа Мустафазаде Рашад Алихан оглу (1995 г.р.).

В настоящее время тело погибшего было извлечено и движение поездов восстановлено,

По факту ведется расследование.