Зидан во второй раз подряд признан лучшим тренером года по версии France Football

2018-01-09 00:06 | www.apa.az | 6

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, 45-летний специалист стал обладателем награды второй раз подряд.

Зидан возглавил "Реал" в 2016 году и привел клуб к победе в Лиге чемпионов, завоеванию Суперкубка Европы и победе на клубном чемпионате мира. В сезоне-2016/17 "Реал во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.