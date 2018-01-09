Самые дорогие футболисты мира – СПИСОК

2018-01-09 00:09 | www.oxu.az | 6

Исследовательская компания CIES Football Observatory обновила рейтинг стоимости футболистов, выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов. При его составлении учитываются возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

Как передает Oxu.Az, в тройку лучших вошли нападающий «ПСЖ» Неймар (213 миллионов евро), форвард «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона евро), а также их коллега по амплуа Харри Кейн из «Тоттенхэма» (194,7 миллиона евро).

С 4-го по 10-е места заняли Килиан Мбаппе (ПСЖ, 192.5 млн), Пауло Дибала («Ювентус», 174.6 млн), Деле Алли («Тоттенхэм», 171.3 млн), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 167.8 млн), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 164.8 млн), Антуан Гризманн («Атлетико», 150.2 млн) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 147.5 млн).

Лучший игрок 2017 года по различным версиям, нападающий «Реала» Криштиану Роналду в этом списке занял 49-е место (80,4 миллиона евро).

A.M.

