29 человек стали жертвами тропического циклона на Мадагаскаре

2018-01-09 00:53 | www.oxu.az | 10

Жертвами циклона, который обрушился на восточный Мадагаскар, стали 29 человек. Два пропали без вести.

Как передает Oxu.Az, тропический циклон «Ава» прошел по острову в пятницу и субботу, затронув в основном восточное побережье. Скорость ветра достигала 140–190 км/ч.

Согласно Национальному управлению по чрезвычайным ситуациям, 13 000 человек из-за непогоды, в частности, угрозы наводнений и оползней, были эвакуированы, в школах были отменены занятия.

Напомним, что в марте 2017 года на Мадагаскар разрушения принес циклон «Энаво». Тогда погибло по меньшей мере 78 человек, а 30 % урожая было погублено.

A.M.

