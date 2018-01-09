Определился лучший футбольный тренер

2018-01-09 01:56 | www.oxu.az | 5

Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football.

Как передает Oxu.Az, 45-летний специалист стал обладателем награды второй раз подряд.

Зидан возглавил «Реала» в 2016 году и привел клуб к победе в Лиге чемпионов, завоеванию Суперкубка Европы и победе на клубном чемпионате мира. В сезоне-2016/17 «Реала» во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.

A.M.

