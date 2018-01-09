Сын Нетаньяху оказался в центре скандала

2018-01-09 02:11 | www.oxu.az | 6

В Израиле разразился громкий скандал, в центре которого оказался сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Яир. Служба новостей каналов «Кешет» и «Решет» опубликовала аудиозапись разговора Яира с его друзьями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsru.co.il, речь идет о записи, сделанной два года назад во время пятничного отдыха Нетаньяху-младшего вместе с Ури Маймоном, сыном бизнесмена Коби Маймона, и Романом Абрамовым, представляющим в Израиле интересы австралийского бизнесмена Джеймса Паркера.

В редакционном предисловии к сюжету особо подчеркивалось, что юноши отправились в стриптиз-клуб в Тель-Авив на машине из правительственного гаража, на протяжении всего вечера их сопровождали водитель и телохранитель, являющиеся госслужащими.

Сюжет вышел в эфир на фоне дискуссии о том, должна ли охрана детей главы правительства оплачиваться из денег налогоплательщиков.

На аудиозаписи можно услышать, как нетрезвые молодые люди обмениваются шутками, неуважительно отзываются о женщинах, и кроме того, Яир Нетаньяху заявляет Маймону, что тот должен быть благодарен ему за то, что его отец (Биньямин Нетаньяху) устроил Коби Маймону «газовую сделку» на 25 миллиардов долларов.

В течение сегодняшнего дня в израильских СМИ публиковались сообщения, согласно которым канцелярия Нетаньяху и личный адвокат семьи премьера пытались воспрепятствовать обнародованию аудиозаписи.

В канцелярии израильского премьера отмечают, что за охрану и передвижение Яира отвечают службы безопасности: «Когда иранские сайты публикуют фотографии Яира и Авнера с угрозами, у силовых структур, скорее всего, есть основания для беспокойства».

Кроме того, в сообщении канцелярии премьера отмечается, что Биньямин Нетаньяху единственный раз встречался с Коби Маймоном лично десять лет назад и не поддерживает с ним никаких отношений. Кроме того, ему неизвестно о дружбе Яира с сыном бизнесмена, а газовая сделка, как утверждают в канцелярии главы правительства, не была в интересах Коби Маймона.

A.M.

