Cпецпрокурор США готовится вызвать Трампа на допрос

2018-01-09 03:36 | www.apa.az | 6

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о "российском вмешательстве" в президентские выборы в 2016 году, готовится вызвать Дональда Трампа на допрос.

Как передает АПА, об этом сообщает NBС.

В настоящее время юристы Белого дома решают, где и когда состоится встреча президента США и спецпрокурора.

В администрации президента США не стали комментировать данную информацию, однако отметили, что сотрудничают со спецпрокурором по данному вопросу.