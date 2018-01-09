В Тунисе произошли столкновения между протестующими и полицией, есть погибший и раненые

2018-01-09 04:06 | www.apa.az | 6

Один человек погиб и пятеро были отправлены в больницу после столкновений с полицией в городе Тебурба на севере Тунисе.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местных служб безопасности.

В Тебурбе проходила демонстрация против безработицы, роста цен и налогов. Обстановка вышла из-под контроля, когда группа людей стала призывать поджечь здание правительства.

Такие же акции прошли в Касерине, Сиди-Бузиде и Тхале. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.