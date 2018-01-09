Могерини встретится с главами МИД европейских государств

2018-01-09 04:18 | www.trend.az | 6

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини проведет совещание с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана 11 января в Брюсселе, сообщается в пресс-релизе внешнеполитической службы Евросоюза, передает РИА Новости.

"Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проведет встречу с министрами иностранных дел трех европейских стран - Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Зигмаром Габриэлем, Великобритании Борисом Джонсоном, а также главой МИД Ирана Джавадом Зарифом 11 января в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что встреча пройдет в рамках работы по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).