В США глава международного комитета Палаты представителей уйдет в отставку

2018-01-09 05:15 | www.apa.az | 7
Известный конгрессмен-республиканец Эд Ройс сообщил в понедельник в заявлении, что не будет переизбираться на очередной срок в ходе промежуточных выборов 2018 года.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Ройс возглавляет один из самых влиятельных комитетов палаты представителей - по международным делам.
Он избирался в конгресс от Калифорнии. Ройс известен как один из инициаторов санкций против России и Ирана, принятых конгрессом в прошлом году.
В своем заявлении Ройс не назвал причин отставки.