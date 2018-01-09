Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

2018-01-09 05:32 | www.apa.az | 6

В приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры между делегациями Северной и Южной Кореи.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что встреча представителей двух стран началась в 10:00 по местному времени.

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, у КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Как сообщалось ранее, дипломаты должны обсудить предстоящее участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчане.