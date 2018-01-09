КНДР и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне

2018-01-09 06:04 | www.trend.az | 6

КНДР и Южная Корея начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По данным агентства, переговоры начались в 10:00.

Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. Переговоры проходят в закрытом режиме, без журналистов.