Глава TANAP рассказал о ходе строительства газопровода (эксклюзив)

2018-01-09 08:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По состоянию на декабрь 2017 года общий прогресс в рамках строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) составляет 96,6 процента, сказал Trend глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, полностью построен участок от границы Грузия и Турции до Эскишехира (Фаза "0").

"Тестирование трубопровода и ввод в эксплуатацию в рамках фазы "0" начнется в январе 2018 года. Строительство участка от Эскишехира до границы Турции и Греции (Фаза "1") продолжается в соответствии с запланированным графиком. TANAP будет готов поставить первый газ в национальную газовую сеть BOTAS в Эскишехире в июне 2018 года", - сказал Дюзйол.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.