Китай тестирует туркменский железнодорожный транзит в Иран

2018-01-09 08:51 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Из Туркменистана в Иран через железнодорожную станцию Акяйла проследовал контейнерный поезд, совершающий очередной тестовый рейс по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, сообщает во вторник государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Стартовавший 28 декабря 2017 года из города Чанша (провинция Хунань) – крупного промышленного центра на юге Китая – железнодорожный состав из 41 контейнерного вагона, гружёных товарами народного потребления, поможет точно определить временные и другие рабочие характеристики пути следования для налаживания регулярных перевозок, говорится в информации.

Отправка поезда по маршруту Чанша (Китай)–Алтынкол (Казахстан)–Болашак–Серхетяка (Туркменистан)–Акяйла–Инчебурун (Иран)-Тегеран прошла в торжественной обстановке, соответствующей значению события.

Вслед за первым поездом по коридору Китай-Казахстан-Туркменистан–Иран 29 декабря отправился второй аналогичный состав из города Инчуань (автономного региона в центральной части КНР), а на следующий день, 30 декабря, третий – из города Сиань провинции Шаньси на севере КНР.

Первый из упомянутых грузовой поезд, тестирующий возможности транспортно-логистической инфраструктуры четырех дружественных стран, 4 января прибыл в Казахстан на приграничную с КНР станцию Алтынкол, а 7 января достиг границ Туркменистана, где был торжественно встречен на станции Серхетяка.