В Баку может подорожать съемное жилье – ВИДЕО

2018-01-09 09:15 | www.oxu.az | 6

Поэтапное переселение и работы по сносу в столице повлияют на цены на аренду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, специалисты по имущественным вопросам заявляют, что в частности снос более 2010 домов и объектов на «Советской» станет причиной подорожания.

По словам эксперта Нусрета Ибрагимова, основываясь на опыте прошлых лет, можно сказать, что лишь снос на «Советской» может привести к росту цен на 4-5%.

Люди, дома которых были снесены, обычно выбирают пригородные территории из-за дешевизны, что становится причиной подорожания жилья на этих территориях. Пилотные проекты в различных районах столицы также влияют на цены на аренду.