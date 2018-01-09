Кыргызстан получил грант в 2,5 млн евро на поддержку избирательной системы

2018-01-09 09:16 | www.trend.az | 6

На счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызстана 30 декабря 2017 года поступили средства в размере 2,5 млн евро по программе Европейского Союза «Укрепление демократии через реформу избирательной системы – грант по реформированию сектора». Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Главной целью данной программы является укрепление демократической системы Кыргызской Республики через поддержку реформы избирательной системы и обеспечение открытых и честных выборов. Данная программа направлена на подготовку и проведения выборов в стране.