ABD Askerleri, Türk Çocuklarını Alıp Ülkelerine Göndermişler

2018-01-09 09:17 | www.trend.az | 1

Adana'da iki kardeşin küçük yaşta iken İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li askerlere para karşılığı satıldıkları ortaya çıkarken, İncirlik'te yaşayan vatandaşlar çarpıcı açıklamalarda bulundu: "ABD'li askerler para karşılığı çok sayıda çocuk satın alıp, ülkelerine götürdü. Benim kızımı da istediler, vermedim."

"BAKKALDAN ALIR GİBİ"

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre; 1953'te kurulan İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlerin Türk ailelerinin çocuklarını satın alıp ABD'ye götürdüğü, çocukların adı ve dininin değiştirildiği ortaya çıktı. ABD'li askerlere satılan Hatice-Seçil Berberoğlu adlı kardeşlerin dramını, gazeteden öğrenen İncirlik halkı çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yıldır İncirlik'te yaşadığını söyleyen Mahmut Açar, "ABD'li askerlerin Türk çocuklarını satın almaları doğrudur. ABD'lilere evlatlık veren çok aile var. Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı" diye konuştu.

"BENDEN KIZIMI İSTEDİLER"

İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li bir kadının evine gelip, o zaman 1.5 yaşında olan kızını eşinden para karşılığı istediğini de anlatan Mahmut Açar, "Eşim bana kızımı satın almaya geldiklerini söyledi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Bir insan yavrusunu nasıl satar? Dünyayı verseler çocuğun satılır mı? Çocuğunu satan insanın deli olması lazım" şeklinde konuştu.