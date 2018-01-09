Контейнерные перевозки в порту Поти увеличились на 16%

2018-01-09 09:18 | www.trend.az | 6

В 2017 году контейнерные перевозки в порту Поти увеличились на 16,45% по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом распространяет Общественное телевидение Грузии со ссылкой на «Эй-Пи-Эм Терминалс Поти» — компанию, управляющую портом, передает Новости-Грузия.

По информации компании, в прошлом году в Потийском порту были обработаны 318,752 контейнера, а в 2016 году — 273,690 TEU контейнеров.

В 2017 году Потийский морской порт обработал 6 миллионов 600 тысяч тонн груза, что на 7,7% превышает показатели на 2016 год.