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Официальный курс маната к мировым валютам на 9 января

2018-01-09 09:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое января установлен на уровне 1,7001 и 2,0346 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

09.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0346

1 австралийский доллар

1 AUD

1.335

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0894

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8504

1 бразильский реал

1 BRL

0.5252

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1373

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1595

1 чешская крона

1 CZK

0.0796

1 чилийский песо

1 CLP

0.2809

1 китайский юань

1 CNY

0.2615

1 датская крона

1 DKK

0.2732

1 грузинский лари

1 GEL

0.6577

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0268

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3071

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2073

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7397

1 израильский шекель

1 ILS

0.4932

1 канадский доллар

1 CAD

1.3696

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6386

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