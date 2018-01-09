В Киеве задержан убийца правозащитницы

2018-01-09 09:47 | www.oxu.az | 6

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Как передает Oxu.Az, об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления», - сказал Шевченко, добавив, что более подробную информацию МВД обнародует позже.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский признался следствию, что убил ее во время ссоры в селе Демидов:

«Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке».

Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января. Обвинение собирается просить ареста без внесения залога.