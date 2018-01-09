Армянский депутат: Начавшиеся с января подорожания в Армении усугубят ситуацию в стране

2018-01-09 09:34 | www.trend.az | 6

Начавшиеся с января подорожания в Армении усугубят ситуацию еще больше, поскольку большинство населения – люди с низкими доходами, и эти доходы снизятся из-за инфляции, заявил в беседе с армянскими СМИ депутат Вардан Бостанджян.

«При невысоких доходах населения Армении, даже небольшое подорожание может вызвать негативный эффект. В 2018 году зарплаты, пенсии и пособия не повысятся, это значит, что доходов многих не хватит на то, чтобы пережить инфляцию»,- сказал он.

Вардан Бостанджян считает, что инфляция вызовет нежелательные процессы в Армении. В частности, повысится уровень бедности, вырастут темпы эмиграции, углубятся коррупционные явления.

«Уязвимость экономической системы Армении состоит как раз в том, что у нас нет финансовых ресурсов для сопротивления подобным ситуациям. И пора уже выяснить, кто виноват в том, что такое продолжается уже годами», сказал он.