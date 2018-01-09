Появились фотографии самоубийцы из бакинского метро – ФОТО

2018-01-09 09:56 | www.oxu.az | 12

Появились фотографии человека, покончившего с собой 8 января на станции «Улдуз» Бакинского метрополитена.

Как передает Oxu.Az, бросившийся под поезд 22-летний житель Гянджи Рашад Мустафазаде работал в сфере туризма и организовывал туры в регионы.

Молодой человек недавно был назначен директором ООО Glamour Center.

В социальных сетях пишут, что покойный был представителем сексуальных меньшинств.

Напомним, что вчера на станции метро «Улдуз» Бакинского метрополитена было совершено самоубийство. Под поезд бросился житель Гянджи Мустафазаде Рашад Алихан оглы 1995 г.р.