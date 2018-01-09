Спецпосланник США по энергетике совершит визит в Азербайджан

2018-01-09 09:58 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Исполняющая обязанности специального посланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио совершит визит в Азербайджан в феврале, сказали во вторник Trend в Госдепе США.

Специальный посланник примет участие в четвертом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку, сказал официальный представитель Госдепа США.

Как ранее сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана, точная дата заседания будет обнародована в ближайшие дни.

Первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, а третье – 23 февраля 2017 года.