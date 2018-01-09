Кит спас женщину от акулы – ВИДЕО

2018-01-09 10:14 | www.oxu.az | 6

Горбатый кит спас женщину-исследователя от акулы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Independent, соответствующее видео размещено на Youtube.

Инцидент произошел в южной части тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками. В какой-то момент морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине. По словам Хаузер, недалеко плавал еще один кит, который тоже старался отогнать от нее акулу.

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.

Э.А.

