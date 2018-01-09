Северная и Южная Кореи пришли к согласию – ОБНОВЛЕНО

2018-01-09 10:16 | www.oxu.az | 6

Переговоры между южными и северными соседями на Корейском полуострове дали положительный результат.

Как передает Oxu.Az, об этом Washington Post сообщает со ссылкой на официальных лиц Южной Кореи.

Официальный Сеул заявляет, что Северная Корея отправит своих атлетов на Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

По словам замминистра по делам национального объединения Южной Кореи Чуна Хая, согласно договоренности, в составе делегации Пхеньяна будут не только спортсмены и журналисты, но и официальные лица государства. Южная Корея предложила провести совместный марш на церемониях открытия и закрытия. Сеул Также выступил с инициативой устроить встречу родственников из семей, разделенных войной, предложил продолжить переговоры для сохранения стабильности на линии фронта. О подробностях переговоров пока не сообщается

09:07

В приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры между делегациями Северной и Южной Кореи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что встреча представителей двух стран началась в 10:00 по местному времени.

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, у КНДР — председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Как сообщалось ранее, дипломаты должны обсудить предстоящее участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчане.