В Баку стартовали тренерские курсы FIG по художественной гимнастике (ФОТО)

2018-01-09 10:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку стартовали тренерские курсы высшего третьего уровня, организованные экспертами Академии Международной федерации гимнастики (FIG) для местных тренеров.

В курсах, которые продлятся до 15 января, также принимают участие тренеры из России, Украины и Болгарии.

Курсы охватывают такие темы, как спортивная медицина, психология и предотвращение спортивных травм. Всего в них принимают участие 22 тренера, получившие сертификат второго уровня.