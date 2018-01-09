СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника

2018-01-09 10:10 | www.apa.az | 6

Связь с американским секретным спутником Zuma, запущенным в воскресенье на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, потеряна.

Как передает АПА со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени. Скорее всего, он сломался или упал в море.

В США начали расследование, но пока нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

«Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально», - заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Отметим, 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Это должно было состояться еще в ноябре 2017 года, но откладывалось по различным причинам.

Для SpaceX это был второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, ранее, в мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.