Казахстанские предприятия получат инвестиционные преференции

2018-01-09 10:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Действующим предприятиям будут предоставлены инвестиционные преференции, сообщила во вторник пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«В рамках Закона Республики Казахстан по вопросам налогообложения предусмотрено внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс в части инвестиционных проектов, преференций и условий их предоставления», - говорится в сообщении.

В целях улучшения инвестиционного климата предусматривается предоставление действующим предприятиям освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога сроком на три года.

«Данная льгота будет действовать при условии инвестиций в размере не менее 5 млн МРП (месячного расчетного показателя). Исключено требование по вновь созданному юридическому лицу до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций (24 месяца). При этом Налоговым кодексом вводится ведение раздельного учета», - пояснили в ведомстве.