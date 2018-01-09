МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами на Окинаве

2018-01-09 10:25 | www.trend.az | 6

Министр иностранных дел Японии Таро Коно во вторник провел телефонный разговор с американским послом в Токио Уильямом Хагерти и сделал ему представление в связи с несколькими инцидентами с участием военной техники США в южной префектуре Окинава. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Глава МИД выразил сожаление по поводу ряда инцидентов [с вертолетами] и потребовал усилить меры для их предотвращения в будущем. Кроме того, он также отметил, что правительство Японии озабочено складывающейся ситуацией, поскольку она усиливает беспокойство среди местных жителей", - отмечается в нем.

По данным японского МИД, американский посол в свою очередь заверил, что безопасность японских граждан, в особенности в местах размещения военных баз США, является приоритетом. Ранее во вторник министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от американской стороны провести проверку всех военно-воздушных судов, дислоцированных на японской территории.