"Bakcell Stars" предоставляет равные возможности детям нуждающимся в особой заботе

2018-01-09 10:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell - первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане, является обеспечение равных прав и возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе, эффективная организация их свободного времени и предоставление помощи для их полноценной интеграции в общество.

Подошел к концу проект под названием «Общение посредством искусства», являющийся одним из многих проектов осуществляемых в рамках долгосрочного и успешного сотрудничества между компанией Bakcell и организацией «United Aid for Azerbaijan» (UAFA). С начала 2017 года, в общественных реабилитационных центрах UAFA расположенных в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку, были организованы такие кружки как драма, танцы, рисование и творчество. За время проекта, более 150 детей, нуждающихся в особой заботе, приобрели полезные навыки и смогли продемонстрировать их посещая различные мероприятия, еще раз доказав этим что являются активными и равноправными членами общества.

Координатор родительского объединения ясамальского реабилитационного центра UAFA Захра Халафова рассказала, что за время осуществления проекта услугами центра воспользовалось 75 детей: «Участие детей в проекте «Волшебная палочка», организованного музеем современного искусства, является одной из наших многочисленных побед. Рисунки детей, прошедших обучение в кружках по рисованию и искусству реабилитационных центров Гянджи и Ясамала, будут представлены в специальной книге».

Кроме того, совместно с детской студией «Oyuq» при азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига был представлен спектакль «Волшебный мир», в котором также приняли участие дети из драматических и танцевальных кружков, а также кружков по рисованию. А 3 декабря дети выступили с танцевальной программой на мероприятии организованном Исполнительной властью Сабаильского района и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» по случаю международного дня инвалидов. Все эти достижения приносят положительные и запоминающиеся перемены в жизни детей и их семей.

Около 60 детей посещают такие кружки как «Народное творчество и искусство» и «Умелые руки» в общественных реабилитационных центрах UAFA расположенных в Хачмазе и Гяндже. В рамках проекта, дети не раз получали возможность выступить на различных мероприятиях, демонстрируя свои пьесы и танцы, читая стихи и исполняя песни. Благодаря этим кружкам, дети сделали свои первые шаги на большой сцене, используя инвалидные коляски и другое специальное оборудование, и смогли интегрироваться в общество с малых лет. Кружки также помогли детям познать основы культуры речи, поведения на сцене, походки, манеры говорить, пластических движений на сцене и музыкального слуха. Более того, дети научились использовать фрагменты тканей для изготовления различных сенсорных игрушек для использования в реабилитационном центре, а также рисовать и изготавливать ручные изделия.

«Мы уверены в том, что эти дети являются полноценными членами нашего общества и очень важно, чтобы они верили в себя и были подготовлены к самостоятельной жизни. Благодаря проекту «Bakcell Stars», для детей создаются дополнительные возможности, чтобы они с еще большей уверенностью шагали в будущее, чувствуя себя неотъемлемой частью общества. Мы очень благодарны родителям детей и организации UAFA за то, что они предоставили нам возможность оказать детям поддержку, и мы надеемся, что наше успешное сотрудничество в этом направлении будет продолжено», - говорит руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell Сухейла Джафарова.